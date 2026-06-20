Медведев предложил Зеленскому повесить на себя Железный крест нацистов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Владимиру Зеленскому повесить на себя гитлеровский Железный крест вместо ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.
«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев в Х.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ.