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Медведев предложил Зеленскому повесить на себя Железный крест нацистов

Так зампред Совбеза РФ прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Владимиру Зеленскому повесить на себя гитлеровский Железный крест вместо ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.

«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев в Х.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений ВСУ.

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