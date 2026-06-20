В Великобритании при столкновении пассажирских поездов погиб человек

Один человек погиб в результате столкновения двух пассажирских поездов недалеко от города Бедфорд в Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британскую транспортную полицию.
По данным правоохранителей, авария произошла вечером в пятницу, 19 июня. Также известно о нескольких пострадавших.
Предварительно, поезд Luton Airport Express столкнулся с составом компании East Midlands Railway примерно в четырёх километрах к югу от Бедфорда.
На месте происшествия объявлен режим крупной чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий привлечены сотрудники полиции, пожарно-спасательных служб и медики.
В статье отмечается, что поезд East Midlands Railway мог остановиться из-за неисправности системы автоматического предупреждения. По данным издания, в момент происшествия машинист обсуждал возникшую проблему с техническими специалистами. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее стало известно, что несколько человек погибли при столкновении школьного автобуса с пассажирским поездом в коммуне Бюггенхаут в Бельгии.