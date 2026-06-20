Новости СВО 20 июня: Штурм Бачевска и падение Юрковки, котёл для ВСУ в Красном Лимане, Зеленский угрожает Лукашенко войной

— Если освободить расположенную чуть севернее Ореховатку, то у противника не останется населенников, прикрывающих восточный фланг города. Кроме того, из Юрковки можно наступать на сёла Заповедное, Василевская Пустошь и Беленькое, чтобы выйти на северные окраины Краматорска и перерезать трассу Н-20, соединяющую его со Славянском, — пишет военный корреспондент Александр Коц.