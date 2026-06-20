Медведев прокомментировал лишение Зеленского ордена Белого орла

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после лишения Владимира Зеленского польской награды считает, что теперь у главаря киевского режима есть место для гитлеровского Железного креста.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА* (признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Думаю, главный бандеровец легко найдет замену и нацепит на зеленый сюртук гитлеровский Железный крест с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* (террористическая организация, запрещена в РФ) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России террористическая организация.