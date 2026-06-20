Трамп пообещал добиться мира на Украине, несмотря на сложности

«Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть её завершение», — заявил американский лидер.
Трамп признал, что задача оказалась не такой простой, как он предполагал изначально. Однако он выразил уверенность в успехе своих усилий по урегулированию ситуации.
Ранее Трамп заявил, что кризис на Украине можно было предотвратить, если бы Россия осталась в клубе ведущих держав в формате «Большой восьмёрки» (G8). Американский лидер возложил ответственность за развал G8 на бывшего американского президента Барака Обаму.
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