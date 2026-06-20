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Трамп пообещал добиться мира на Украине, несмотря на сложности

Президент США Дональд Трамп затронул тему украинского кризиса и обозначил цели своей администрации. Американский лидер подчеркнул желание поставить точку в конфликте на Украине. Заявление прозвучало на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Источник: Life.ru

«Мы пытаемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть её завершение», — заявил американский лидер.

Трамп признал, что задача оказалась не такой простой, как он предполагал изначально. Однако он выразил уверенность в успехе своих усилий по урегулированию ситуации.

Ранее Трамп заявил, что кризис на Украине можно было предотвратить, если бы Россия осталась в клубе ведущих держав в формате «Большой восьмёрки» (G8). Американский лидер возложил ответственность за развал G8 на бывшего американского президента Барака Обаму.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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