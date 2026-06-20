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Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России к лишению свободы

В Баку приговорили 8-х россиян к лишению свободы на сроки от трех до четырех лет.

Источник: © РИА Новости

БАКУ, 20 июн — РИА Новости. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес в пятницу приговор в отношении восьмерых граждан России, которые были задержаны в Азербайджане в июне 2025 года, сообщили РИА Новости в суде.

Первого июля 2025 года азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьмерых граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями.

Как уточняется, Сергей Сафронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы каждый, Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.

Всех их обвиняли в незаконном изготовлении, производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров, совершенных группой лиц или ОПГ.

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