Суд в Баку приговорил восьмерых граждан России к лишению свободы

БАКУ, 20 июн — РИА Новости. Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес в пятницу приговор в отношении восьмерых граждан России, которые были задержаны в Азербайджане в июне 2025 года, сообщили РИА Новости в суде.
Первого июля 2025 года азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьмерых граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями.
Как уточняется, Сергей Сафронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов получили по четыре года лишения свободы каждый, Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый — по три года.
Всех их обвиняли в незаконном изготовлении, производстве, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров, совершенных группой лиц или ОПГ.