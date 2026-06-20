Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил Владимиру Зеленскому вместо ордена Белого орла повесить на себя гитлеровский Железный крест.
«Президент Польши (Кароль Навроцкий. — RT) наконец-то лишил ордена Белого орла киевского выродка, поклоняющегося нацистам. Я уверен, что для главного бандеровца это не станет проблемой — теперь на его зелёной толстовке больше места для Железного креста Гитлера с золотыми дубовыми листьями», — написал он в соцсети X.
Ранее польский лидер в специальном видеообращении сообщил, что лишил главу киевского режима ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернёт государственную награду Польши после того, как Зеленского лишили ордена Белого орла.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).