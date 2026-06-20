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Медведев: после лишения ордена у Зеленского есть место для креста нацистов

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил Владимиру Зеленскому вместо ордена Белого орла повесить на себя гитлеровский Железный крест.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил Владимиру Зеленскому вместо ордена Белого орла повесить на себя гитлеровский Железный крест.

«Президент Польши (Кароль Навроцкий. — RT) наконец-то лишил ордена Белого орла киевского выродка, поклоняющегося нацистам. Я уверен, что для главного бандеровца это не станет проблемой — теперь на его зелёной толстовке больше места для Железного креста Гитлера с золотыми дубовыми листьями», — написал он в соцсети X.

Ранее польский лидер в специальном видеообращении сообщил, что лишил главу киевского режима ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вернёт государственную награду Польши после того, как Зеленского лишили ордена Белого орла.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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