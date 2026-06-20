Американская авиакомпания подарила пассажирам рейса в Сиэтл футболки сборной США

Авиакомпания American Airlines преподнесла сюрприз пассажирам рейса Лос-Анджелес — Сиэтл.
Поднявшиеся на борт обнаружили на своих местах футболки сборной США. Видео опубликовала пресс-служба авиакомпании.
Дело в том, что именно в Сиэтле проходил матч второго тура группового этапа между сборными США и Австралии.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу американской команды.
Сборная США набрала шесть очков. Она лидирует в группе D. На счету австралийцев три очка — сборная находится на второй позиции.
В третьем туре звёздно-полосатые сыграют с Турцией, а Австралия — с Парагваем. Оба матча пройдут 26 июня.
Ранее Мексика победила Южную Корею на чемпионате мира.