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Американская авиакомпания подарила пассажирам рейса в Сиэтл футболки сборной США

Авиакомпания American Airlines преподнесла сюрприз пассажирам рейса Лос-Анджелес — Сиэтл.

Авиакомпания American Airlines преподнесла сюрприз пассажирам рейса Лос-Анджелес — Сиэтл.

Поднявшиеся на борт обнаружили на своих местах футболки сборной США. Видео опубликовала пресс-служба авиакомпании.

Дело в том, что именно в Сиэтле проходил матч второго тура группового этапа между сборными США и Австралии.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу американской команды.

Сборная США набрала шесть очков. Она лидирует в группе D. На счету австралийцев три очка — сборная находится на второй позиции.

В третьем туре звёздно-полосатые сыграют с Турцией, а Австралия — с Парагваем. Оба матча пройдут 26 июня.

Ранее Мексика победила Южную Корею на чемпионате мира.

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