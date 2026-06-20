В России стартовала приемная кампания в вузы

В Минобрнауки отметили, что даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Так, прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования завершается 25 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования подать документы нужно будет не позднее 20 сентября.