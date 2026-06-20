В России стартовала приемная кампания в вузы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения, студентами вузов в этом году смогут стать около 1,5 миллионов абитуриентов, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
«Двадцатое июня — единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования. Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов», — говорится в сообщении.
В новом учебном году абитуриентам вузов доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест. Количество мест для целевого приема превышает 83 тысячи: больше всего мест отводится направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства. В этом году целевая квота впервые полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства.
Как рассказали в Минобрнауки, при поступлении в университет абитуриент может подать заявление и документы тремя способами: через портал «Госуслуги», лично или почтой. Для поступления необходимо предоставить, в частности, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
Еще одним нововведением этой приемной кампании станет «день тишины». Это значит, что поступающие не смогут вносить изменения в заявление и согласие на зачисление в дни издания приказов о зачислении в вузы.
Кроме того, в этом году изменятся и правила приема выпускников колледжей и техникумов. Теперь они будут сдавать внутренние экзамены, только если продолжают обучение по профилю. Соответствие профиля определяют университеты.
В Минобрнауки отметили, что даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Так, прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования завершается 25 июля. При приеме на платные места по этим уровням образования подать документы нужно будет не позднее 20 сентября.
Прием заявлений и документов на бюджетные места по программам магистратуры и специализированного высшего образования завершается не позднее 20 августа, а на платные места по этим уровням образования — не позднее 20 сентября.