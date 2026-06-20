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Трамп заявил, что США добьются урегулирования конфликта на Украине

Трамп выразил уверенность в способности США разрешить кризис на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в способности США разрешить кризис на Украине.

Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на базе Эндрюс.

«Мы это сделаем», — сообщил он, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, американский лидер отметил, что американская администрация продолжает прилагать усилия для достижения мирного разрешения кризиса.

До этого Трамп в интервью Axios также указал на то, что сохранение формата G8 с участием России могло бы предотвратить украинский кризис.

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