Трамп заявил, что США добьются урегулирования конфликта на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в способности США разрешить кризис на Украине.
Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на базе Эндрюс.
«Мы это сделаем», — сообщил он, комментируя усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, американский лидер отметил, что американская администрация продолжает прилагать усилия для достижения мирного разрешения кризиса.
До этого Трамп в интервью Axios также указал на то, что сохранение формата G8 с участием России могло бы предотвратить украинский кризис.