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В Центральной России вступили в силу ограничения на полеты легких самолетов

В восьми регионах России вступили в силу ограничения на полеты легких самолетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских БПЛА в ряде регионов Центральной России вступают в силу в субботу.

Режим ограничений был установлен по представлению министерства обороны России, он затрагивает воздушное пространство на высоте до 5,2 километра в восьми регионах Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье.

Ограничения не коснутся самолетов государственной и экспериментальной авиации, отмечали в Росавиации. Регулярные и чартерные рейсы пассажирских воздушных судов будут отправляться и прибывать в аэропорты региона согласно расписанию. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.

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