В Центральной России вступили в силу ограничения на полеты легких самолетов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ограничения Росавиации на полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских БПЛА в ряде регионов Центральной России вступают в силу в субботу.
Режим ограничений был установлен по представлению министерства обороны России, он затрагивает воздушное пространство на высоте до 5,2 километра в восьми регионах Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье.
Ограничения не коснутся самолетов государственной и экспериментальной авиации, отмечали в Росавиации. Регулярные и чартерные рейсы пассажирских воздушных судов будут отправляться и прибывать в аэропорты региона согласно расписанию. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов.