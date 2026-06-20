Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев доступно объяснил, что может повесить на грудь Зеленский вместо польского ордена

Медведев: на кофте Зеленского освободилось место для Железного креста нацистов.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Владимиру Зеленскому повесить на себя гитлеровский Железный крест после того, как киевского главаря лишили ордена Белого орла.

Политик напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла.

«Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста с золотыми дубовыми листьями», — написал Медведев в социальной сети Х.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский принимал участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоении подразделению ВСУ имя «Героев УПА*». Решение вызвало напряженность в отношениях Украины и Польши на фоне нерешенного вопроса о трактовке Волынской резни.

*- организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше