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В Белоруссии заявили, что атака на автобус под Брянском не была случайностью

Атака украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области была спланированной и координируемой. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов.

Атака украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области была спланированной и координируемой. Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Белоруссии Владимир Перцов.

По его словам, пишет РИА Новости, дрон был снаряжён поражающими элементами и предназначался не для повреждения транспортного средства, а для массового поражения находившихся в нём людей.

«В момент возвращения группы людей, детей, не пострадавших в результате атаки, когда они хотели забрать вещи из поражённого автобуса, над автобусом тоже кружило большое количество беспилотников», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

ВСУ 17 июня ударили дроном по автобусу с детьми, которые ехали из Гомеля в Геленджик. По последним данным, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.

Погибла сопровождавшая детей женщина, гражданка Белоруссии. У неё остались две дочери.

СК России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование атаки ВСУ.

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