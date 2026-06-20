МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ под видом БАДов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Силовики задержали контрабандистов, которые пытались ввезти в Россию из нескольких стран партию биологически активных добавок, содержащих около 30 килограммов сильнодействующего вещества, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета, сообщил об успешной межведомственной операции по задержанию группы подозреваемых в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ под видом БАДов, сообщила Волк.
«Одним из последних примеров является пресечение попытки ввоза крупных партий биологически активных добавок, содержащих около 30 кг сильнодействующего вещества. Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории России», — сказал министр, чьи слова привела Волк в своем канале на платформе «Макс».
По фактам контрабанды и незаконного оборота сильнодействующих веществ возбуждены уголовные дела.