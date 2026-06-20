МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ под видом БАДов

«Одним из последних примеров является пресечение попытки ввоза крупных партий биологически активных добавок, содержащих около 30 кг сильнодействующего вещества. Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории России», — сказал министр, чьи слова привела Волк в своем канале на платформе «Макс».