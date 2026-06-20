Кочарян обвинил Пашиняна в краже голосов у «Процветающей Армении»

ЕРЕВАН, 20 июн — РИА Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил власти страны в краже 60 тысяч голосов оппозиционной партии «Процветающая Армения» на парламентских выборах 7 июня.
Ранее представитель «Процветающей Армении» Ивета Тоноян сообщила, что по итогам выборов партия набрала необходимое количество голосов и преодолела установленный четырехпроцентный проходной барьер, однако после этого Центральная избирательная комиссия своим решением признала недействительными итоги голосования на трех избирательных участках, в результате чего партия «Процветающая Армения» была лишена возможности быть представленной в парламенте.
«В случае с “Процветающей Арменией” — это очевидная кража голосов. Что говорил Пашинян? Он говорил, что отрубит себе руки, но ни одного голоса не украдет, а теперь просто украли и присвоили 60 тысяч голосов. Это не просто позор, это преступление», — заявил Кочарян журналистам.
В пятницу в Конституционный суд с исками, оспаривающими итоги выборов, обратились блоки «Сильная Армения» и «Армения», возглавляемые Самвелом Карапетяном и Кочаряном, партии «Процветающая Армения» предпринимателя Гагика Царукяна, «Крылья единства» экс-омбудсмена Армана Татояна, «Демократия, закон, дисциплина», которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия «Союз защитников демократии во имя республики» и партия «Новая сила» экс-мэра Еревана Айка Марутяна.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии «Гражданский договор» достались 64 мандата, блокам «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.