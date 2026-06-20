Кочарян обвинил Пашиняна в краже голосов у «Процветающей Армении»

«В случае с “Процветающей Арменией” — это очевидная кража голосов. Что говорил Пашинян? Он говорил, что отрубит себе руки, но ни одного голоса не украдет, а теперь просто украли и присвоили 60 тысяч голосов. Это не просто позор, это преступление», — заявил Кочарян журналистам.