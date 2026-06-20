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Два человека погибли при атаках ВСУ на ДНР за сутки

Два человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате атак украинских войск на территорию ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

Два человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате атак украинских войск на территорию ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

По данным ведомства, за сутки было зафиксировано 20 вооружённых атак со стороны ВСУ.

Также поступили дополнительные сведения о гибели одного человека и ранении трёх мирных жителей в Горловке, Волновахском и Кураховском муниципальных округах 18 июня.

В результате обстрелов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, три жилых дома, а также грузовые и легковые автомобили.

Ранее стало известно, что мирный житель Энергодара получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом.