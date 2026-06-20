Два человека погибли при атаках ВСУ на ДНР за сутки

Два человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате атак украинских войск на территорию ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
По данным ведомства, за сутки было зафиксировано 20 вооружённых атак со стороны ВСУ.
Также поступили дополнительные сведения о гибели одного человека и ранении трёх мирных жителей в Горловке, Волновахском и Кураховском муниципальных округах 18 июня.
В результате обстрелов повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, три жилых дома, а также грузовые и легковые автомобили.
Ранее стало известно, что мирный житель Энергодара получил ранение в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом.