Получившего перелом футболиста Канады Коне успешно прооперировали

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне был успешно прооперирован после перелома, который он получил во время матча чемпионата мира.
Об этом сообщает The Athletic.
«Ожидается, что он полностью восстановится, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира», — говорится в заявлении Канадской футбольной ассоциации.
Напомним, что Коне получил страшную травму во время матча второго тура группового этапа между Канадой и Катаром. На 51-й минуте Ассим Мадибо ударил того сзади по ногам.
Позднее Коне был диагностирован перелом малой берцовой и большой берцовой костей ноги.
Ранее сообщалось, что Мадибо пришёл в раздевалку Канады, чтобы извиниться.