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В Николаевской области прогремел взрыв

В городе Снигиревка Николаевской области прогремел взрыв.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области на Украине, сообщает глава городской военной администрации Иван Кухта.

«В Снигиревке был слышен взрыв», — написал Кухта в своем Telegram-канале.