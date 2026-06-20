В Николаевской области прогремел взрыв

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области на Украине, сообщает глава городской военной администрации Иван Кухта.
«В Снигиревке был слышен взрыв», — написал Кухта в своем Telegram-канале.
В городе Снигиревка Николаевской области прогремел взрыв.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Снигиревка Николаевской области на Украине, сообщает глава городской военной администрации Иван Кухта.
«В Снигиревке был слышен взрыв», — написал Кухта в своем Telegram-канале.