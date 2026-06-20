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Украина приняла предложение президента Бразилии содействовать мирному урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение президента Бразилии Лулы да Силвы содействовать в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом, передает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение президента Бразилии Лулы да Силвы содействовать в достижении мирного соглашения между Москвой и Киевом, передает Reuters.

Встреча президентов Бразилии и Украины состоялась во Франции в кулуарах саммита G7. Помощник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что главы государств обсудили способы оживления дипломатии. Лула да Силва, по его словам, предложил несколько идей, включая контакты с постоянными членами Совбеза ООН.

«Они договорились, что, в частности, на основе таких идей и контактов они попытаются чего-то добиться, а затем обсудят результаты», — сказал Дмитрий Литвин. Reuters обращает внимание, что помимо США, Франции и Великобритании, с которыми Украина поддерживает дипломатические контакты, постоянными членами Совбеза ООН являются Россия и Китай.

Президент Бразилии на пресс-конференции заявил, что уже поговорил с лидерами всех пяти постоянных членов Совбеза ООН и сделает это еще раз.

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