Украина приняла предложение президента Бразилии содействовать мирному урегулированию

«Они договорились, что, в частности, на основе таких идей и контактов они попытаются чего-то добиться, а затем обсудят результаты», — сказал Дмитрий Литвин. Reuters обращает внимание, что помимо США, Франции и Великобритании, с которыми Украина поддерживает дипломатические контакты, постоянными членами Совбеза ООН являются Россия и Китай.