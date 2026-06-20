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Евродепутат Картайзер: санкции против России — причина экономических проблем ЕС

Антироссийские санкции являются одной из основных причин экономических трудностей, с которыми сталкивается Евросоюз. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Антироссийские санкции являются одной из основных причин экономических трудностей, с которыми сталкивается Евросоюз. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По словам политика, в странах ЕС не принято открыто обсуждать негативные последствия санкционной политики для европейской экономики.

«Это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит», — сказал Картайзер РИА Новости.

Он отметил, что рост цен и другие экономические проблемы в Евросоюзе часто объясняют иными факторами, хотя, по его мнению, значительную роль в этом сыграли введённые против России ограничения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жёсткий и действенный ответ на новые санкционные ограничения, введённые Евросоюзом.

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