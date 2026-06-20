С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Санкционная политика в отношении России является одной из основных причин нынешних экономических трудностей Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Это большая тайна у нас, потому что на самом деле у нас нельзя говорить о санкциях. А это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в ЕС предпочитают объяснять рост цен и проблемы экономики другими факторами, но основная причина — невыгодные самой Европе антироссийские санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.