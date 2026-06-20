Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санкции против России привели к экономическим трудностям ЕС, заявил депутат

Картайзер: санкции против РФ стали одной из причин экономических трудностей ЕС.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Санкционная политика в отношении России является одной из основных причин нынешних экономических трудностей Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Это большая тайна у нас, потому что на самом деле у нас нельзя говорить о санкциях. А это одна из основных причин наших экономических трудностей, но никто об этом не говорит», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ЕС предпочитают объяснять рост цен и проблемы экономики другими факторами, но основная причина — невыгодные самой Европе антироссийские санкции.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше