Сын Плющенко: Мостовой сильнее Карпина как тренер, он может работать в РПЛ

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, считает, что экс-футболист Александр Мостовой может тренировать клуб РПЛ.
«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит. Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил “Спартак”. Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина», — приводит его слова «РБ Спорт».
Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». За карьеру Мостовой также выступал за «Бенфику», «Страсбург», «Сельту».
Ранее сын Плющенко назвал своего главного фаворита ЧМ-2026.