Сын Плющенко: Мостовой сильнее Карпина как тренер, он может работать в РПЛ

«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит. Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил “Спартак”. Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина», — приводит его слова «РБ Спорт».