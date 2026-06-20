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Сын Плющенко: Мостовой сильнее Карпина как тренер, он может работать в РПЛ

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, считает, что экс-футболист Александр Мостовой может тренировать клуб РПЛ.

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, считает, что экс-футболист Александр Мостовой может тренировать клуб РПЛ.

«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит. Александр — болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил “Спартак”. Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина», — приводит его слова «РБ Спорт».

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». За карьеру Мостовой также выступал за «Бенфику», «Страсбург», «Сельту».

Ранее сын Плющенко назвал своего главного фаворита ЧМ-2026.