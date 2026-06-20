В Роскачестве разработали ГОСТ на кемпинги

Кемпинги — это лагеря под открытым небом для отдыхающих. Такая стоянка может быть организованной официально, обустроенной или стихийной. Официально зарегистрированные кемпинги обычно располагаются в местах, окруженных живописной природой, и недалеко от магистралей.