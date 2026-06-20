Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскачестве разработали ГОСТ на кемпинги

РИА Новости: в Роскачестве разработали ГОСТ на кемпинги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Роскачество завершило разработку ГОСТа на кемпинги, сообщил в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.

Кемпинги — это лагеря под открытым небом для отдыхающих. Такая стоянка может быть организованной официально, обустроенной или стихийной. Официально зарегистрированные кемпинги обычно располагаются в местах, окруженных живописной природой, и недалеко от магистралей.

«Роскачество завершило работу над стандартом на кемпинги и кемпстоянки», — сказал он.

Протасов отметил, что ГОСТ включает четкие правила к кемпингам, обязательные требования к благоустройству, инженерным подключениям и сервису.