В Турции нашли второй за пять дней беспилотник на пляже в Бартыне

Черноморское побережье Турции вновь оказалось в центре внимания силовых структур. Всего за пять дней произошёл уже второй случай обнаружения беспилотных аппаратов на местных пляжах. На этот раз тревожный сигнал поступил из провинции Бартын. Как сообщает агентство IHA, найденный дрон уже отправили специалистам в Анкару для детального изучения и экспертизы.