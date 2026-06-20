В Турции нашли второй за пять дней беспилотник на пляже в Бартыне

Обломки летательного аппарата обнаружили 19 июня около 16:00. Место находки — пляж Чакраз в районе города Амасра. Сотрудники жандармерии оперативно прибыли на место и заблокировали территорию, чтобы исключить доступ посторонних. При осмотре выяснилось, что боеприпасов на борту дрона не было.
До этого подобная ситуация произошла 14 июня. Тогда на черноморском побережье Турции заметили беспилотник в боевом снаряжении. Инцидент зафиксировали на пляже Капысую, который расположен на границе провинций Бартын и Кастамону. Принадлежность обоих дронов пока остается неизвестной. Ведомства продолжают расследование обстоятельств появления военной техники в курортной зоне.
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