Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев предложил вручить Зеленскому вместо ордена Польши нацистский крест

Медведев выступил с предложением о награждении Зеленского Железным крестом вместо польского ордена.

Источник: Аргументы и факты

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с предложением о награждении Владимира Зеленского нацистским Железным крестом вместо польского ордена Белого орла.

«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста», — отметил Медведев на своей официальной странице в соцсети X*.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского высшей государственной награды страны.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз также указал на странное поведение Зеленского в прямом эфире. Он также предположил, что глава киевского режима находился под воздействием запрещённых веществ.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше