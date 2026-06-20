Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с предложением о награждении Владимира Зеленского нацистским Железным крестом вместо польского ордена Белого орла.
«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста», — отметил Медведев на своей официальной странице в соцсети X*.
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского высшей государственной награды страны.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз также указал на странное поведение Зеленского в прямом эфире. Он также предположил, что глава киевского режима находился под воздействием запрещённых веществ.