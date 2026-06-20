WP: разведка США считает, что Израиль может попытаться сорвать сделку с Ираном

Американская разведка предупредила Белый дом, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, будет пытаться подорвать мирное соглашение с Ираном, пишет The Washington Post.
«Нетаньяху сталкивается с серьёзным внутриполитическим давлением, требующим продолжения военной кампании Израиля в Ливане», — говорится в статье.
По словам официальных лиц, Израиль намерен продолжать военные операции против движения «Хезболла» в Ливане, что противоречит ключевому элементу только что заключённой сделки.
Ранее в The Wall Street Journal писали, что президент США Дональд Трамп устал от регулярных телефонных разговоров с премьер-министром Израиля, который выступает за продолжение военных действий.
Сам Трамп заявлял, что США контролируют Израиль.