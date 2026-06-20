Экс-лидер Филиппин Дутерте отказался участвовать в слушании МУС по своему делу

Палата предварительного производства МУС 15 сентября 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с распространением наркотиков на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках проводимой властями кампании от 12 тыс. до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем во многих случаях, как утверждается, в ходе полицейских операций могли иметь место убийства без суда и следствия.