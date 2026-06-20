Экс-лидер Филиппин Дутерте отказался участвовать в слушании МУС по своему делу

ГААГА, 20 июня. /ТАСС/. Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте не примет участия во втором процедурном заседании Международного уголовного суда (МУС) по его делу, которое состоится 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
«Обвиняемый отказался от своего права присутствовать на заседании, и судебная палата удовлетворила его просьбу», — сообщил представитель пресс-службы аккредитованным при МУС журналистам. Защита Дутерте, как ожидается, до начала слушания представит подписанный им документ, подтверждающий отказ от участия.
Второе процедурное слушание проводится в рамках подготовки к судебному разбирательству и будет посвящено обсуждению процессуальных вопросов. Присутствие обвиняемого на таком заседании не является обязательным при наличии его добровольного отказа, одобренного судом. Первое такое заседание прошло 27 мая.
Дело Дутерте.
Полиция Филиппин арестовала Дутерте 11 марта 2025 года по ордеру МУС за преступления против человечности, когда он прибыл в Манилу рейсом из Гонконга, после чего был отправлен в Гаагу. Вице-президент республики Сара Дутерте-Карпио в своем заявлении назвала арест отца «вопиющим оскорблением суверенитета и каждого филиппинца, который верит в независимость страны».
Палата предварительного производства МУС 15 сентября 2021 года одобрила ходатайство прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений во время борьбы с распространением наркотиков на Филиппинах. Она пришла к выводу, что существуют основания для расследования убийств, совершенных в стране в период с 1 ноября 2011 года по 19 марта 2019 года. По данным прокуратуры, в рамках проводимой властями кампании от 12 тыс. до 30 тыс. человек были убиты за употребление или продажу наркотиков, причем во многих случаях, как утверждается, в ходе полицейских операций могли иметь место убийства без суда и следствия.
В марте 2018 года во время президентства Дутерте Филиппины приняли решение о выходе из МУС и подали соответствующее заявление в ООН, которое вступило в силу год спустя. По мнению суда, это не является препятствием для проведения расследования, поскольку МУС сохраняет свою юрисдикцию над преступлениями, совершенными в то время, когда страна являлась его членом.