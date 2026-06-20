В Минобороны РФ прокомментировали доклад офиса главы Нацразведки США, посвящённый деятельности биолабораторий на территории Украины. Начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев констатировал, что опубликованные материалы подтверждают, что американские власти намеренно скрывали сведения о лабораториях на Украине и в других странах. В документах обозначены объекты в Харькове, Днепропетровске, во Львове, в Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчёркивается, что там изучались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. По словам Ртищева, было получено очередное доказательство, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета США. Как отмечают эксперты, новые данные в очередной раз подтверждают системные риски, которые вызывают обоснованную тревогу из-за деятельности опасных объектов на Украине.
Минобороны России сообщило о наличии очередных доказательств того, что биологические лаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета США. В ведомстве провели брифинг по вопросам анализа опубликованных офисом главы американской Нацразведки документов, в которых в том числе приводится карта таких объектов.
В материалах фигурируют лаборатории в Харькове, Днепропетровске, во Львове, в Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчёркивается, что там изучались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.
«Российская Федерация неоднократно инициировала обсуждение фактов реализации военно-биологических программ Украиной и западными странами в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия на профильных международных площадках, в том числе в Совете Безопасности и на Генассамблее ООН… До последнего момента в ответ мы получали лишь отговорки и обвинения в дезинформации. Вместе с тем доведение до мирового сообщества документально подтверждённых сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации», — заявил на брифинге начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев.
Он напомнил, что в мае 2026 года глава Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о начале расследования деятельности, связанной с финансированием предыдущей администрацией США 120 зарубежных биолабораторий, из которых более 40 расположены на территории Украины. 12 июня офис Габбард обнародовал пресс-релиз, который содержал материалы из рассекреченных документов, подтверждающих, что американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах, отметил Ртищев. Он также привёл отрывок из этого документа.
«Многие из финансируемых администрацией США биолабораторий проводили или продолжают осуществлять исследования с опасными патогенами, включая так называемые эксперименты в области “усиления функций”, практически без какого-либо контроля или надзора», — сообщалось в публикации Нацразведки США.
Координировало такую деятельность управление Пентагона по снижению угрозы, а исследования проводились в условиях особой секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям, заявил начальник войск РХБЗ.
«В ходе специальной военной операции нами получены дополнительные документы, подтверждающие, что направленность проводимых работ не соответствует актуальным проблемам здравоохранения Украины, основными из которых являются социально-значимые заболевания. Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства», — подчеркнул Ртищев.
Минобороны.
globallookpress.com.
«Номенклатура патогенов».
Особое внимание Алексей Ртищев уделил работе Одесского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова, обозначенного на американской карте как место «хранения биологического оружия». Как следует из приведённого документа, заказчиком его реконструкции выступает Пентагон.
Начальник войск РХБЗ напомнил, что деятельность института вызывала множество вопросов, касающихся необоснованно завышенных объёмов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллёза в отсутствие документального подтверждения их использования в мирных целях.
«Сама номенклатура патогенов, не соответствующая актуальным проблемам здравоохранения Украины, где фиксируется рост заболеваемости краснухой, дифтерией, туберкулёзом, свидетельствует о попытках разработки в украинских биолабораториях компонентов биологического оружия», — пояснил Ртищев.
Он также упомянул Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове: перечень изучаемых здесь инфекций животных включает тяжёлые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли. В их числе болезни, «обладающие пандемическим потенциалом»: высокопатогенный грипп птиц, африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла.
«Вызывает вопросы ситуация с возбудителем сапа: отдельный проект по его изучению был профинансирован и завершён в рамках американской программы зоонозных инфекций, несмотря на то что случаи данного заболевания никогда не фиксировались на территории Украины», — подчеркнул Алексей Ртищев.
Он напомнил и об «имеющих явную военно-биологическую направленность» украинских проектах под кодовым названием UP, которые не были включены в пресс-релиз Нацразведки США.
«Так, проект UP-1 был направлен на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта UP-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков туляремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении десяти подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций — Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней», — заявил глава войск РХБЗ.
По его словам, опубликованные документы — это очередное доказательство нарушения киевским режимом своих обязательств в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, и российская сторона будет добиваться разъяснения ситуации на профильных международных площадках.
«Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определённый пласт очень серьёзных новых материалов у нас уже имеется», — добавил Ртищев.
Сгенерировано с помощью ИИ.
«Выверенная стратегия».
Как отмечают эксперты, обнародованные сведения в очередной раз подтверждают те системные риски, которые уже давно вызывают обоснованную тревогу.
«Речь идёт не о случайных эпизодах, а о выверенной и многолетней стратегии, в рамках которой США при правлении демократов целенаправленно выстраивали на территории Украины разветвлённую сеть биологических объектов, прикрываясь сугубо мирной эпидемиологической риторикой. Одесский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова, прямо обозначенный в документах американской разведки как место хранения биологического оружия, стал лишь одним из многих звеньев этой цепи», — отметил профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT.
По его словам, и тот факт, что реконструкцию Одесского института заказывал Пентагон, а не какие-либо гражданские ведомства вроде Национальных институтов здравоохранения, «говорит сам за себя».
«Такой выбор заказчика не оставляет иллюзий относительно подлинных приоритетов Вашингтона: на первом месте стоит не борьба с инфекциями, а сугубо военные интересы, направленные на создание инфраструктуры, которую можно было бы в любой момент переориентировать с исследовательских задач на производство и применение биологических агентов», — говорит Фельдман.
По словам доцента кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ежова, сомневаться в существовании биолабораторий на территории Украины не приходилось и прежде, теперь же этому есть более подробное документальное подтверждение.
«Эта информация обнародуется офисом главы Нацразведки США, что свидетельствует о повышении градуса борьбы между республиканцами и демократами накануне промежуточных выборов в конгресс. В то же время публично озвучиваются эти факты в момент, когда остро стоит вопрос о степени участия западных государств в поддержке киевского режима», — заявил Ежов в комментарии RT.
При этом с обязательствами Киева в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия всё это никак не соотносится, подчеркнул аналитик.
«Да и Киев это не волнует — режим всего лишь выполняет волю тех, за чей счёт он функционирует. При этом в расчёт не берутся опасность деятельности этих лабораторий и вероятность распространения болезней», — заключил Ежов.