В Минобороны РФ прокомментировали доклад офиса главы Нацразведки США, посвящённый деятельности биолабораторий на территории Украины. Начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев констатировал, что опубликованные материалы подтверждают, что американские власти намеренно скрывали сведения о лабораториях на Украине и в других странах. В документах обозначены объекты в Харькове, Днепропетровске, во Львове, в Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Подчёркивается, что там изучались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола. По словам Ртищева, было получено очередное доказательство, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета США. Как отмечают эксперты, новые данные в очередной раз подтверждают системные риски, которые вызывают обоснованную тревогу из-за деятельности опасных объектов на Украине.