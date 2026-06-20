При столкновении поездов под Бедфордом в Британии пострадали 89 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов к югу от британского города Бедфорд пострадали 89 человек, один человек погиб. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, поезд Luton Airport Express столкнулся с составом компании East Midlands Railway.
Считается, что поезд East Midlands Railway остановился из-за неисправности системы автоматического предупреждения.
Ранее британская транспортная полиция сообщала о гибели одного человека и нескольких пострадавших. Обстоятельства железнодорожной аварии выясняются.