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При столкновении поездов под Бедфордом в Британии пострадали 89 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов к югу от британского города Бедфорд пострадали 89 человек, один человек погиб. Об этом сообщает The Telegraph.

В результате столкновения двух пассажирских поездов к югу от британского города Бедфорд пострадали 89 человек, один человек погиб. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, поезд Luton Airport Express столкнулся с составом компании East Midlands Railway.

Считается, что поезд East Midlands Railway остановился из-за неисправности системы автоматического предупреждения.

Ранее британская транспортная полиция сообщала о гибели одного человека и нескольких пострадавших. Обстоятельства железнодорожной аварии выясняются.