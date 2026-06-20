Иран отменил переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

Как подчеркивается в сообщении, иранские чиновники отказались начинать переговоры с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарии из-за «действий Израиля в Ливане». По этой причине иранская сторона отменила запланированную поездку в Женеву, настаивая на прекращении боевых действий в Ливане.
Впоследствии, по данным агентства, Израиль и «Хезболлах» договорились возобновить прекращение огня, о чем может быть официально объявлено в ближайшее время.
В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.