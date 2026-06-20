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Иран отменил переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

Иран отказался от проведения переговоров с США, запланированных на 19 июня в Швейцарии, в связи с продолжающимися атаками Израиля на территории Ливана. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с позицией иранской стороны.

Источник: РИА "Новости"

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран проведет консультации о переговорах с США по ядерной тематике в другой день вместо намеченных на пятницу.

«Переговоры между США и Ираном были отменены в пятницу после интенсивных боев между Израилем и (шиитским движением — ред.) “Хезболлах” на юге Ливана», — пишет агентство.

Как подчеркивается в сообщении, иранские чиновники отказались начинать переговоры с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарии из-за «действий Израиля в Ливане». По этой причине иранская сторона отменила запланированную поездку в Женеву, настаивая на прекращении боевых действий в Ливане.

Впоследствии, по данным агентства, Израиль и «Хезболлах» договорились возобновить прекращение огня, о чем может быть официально объявлено в ближайшее время.

В ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры.

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