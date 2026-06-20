Иран отменил переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

Иран отказался от проведения переговоров с США, запланированных на 19 июня в Швейцарии, в связи с продолжающимися атаками Израиля на территории Ливана. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с позицией иранской стороны.