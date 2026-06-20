Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 47 человек

«Общее число погибших в результате израильской агрессии по Ливану с 2 марта достигло 3980, раненых — 12001», — говорится в сводке ведомства, опубликованной в пятницу. В сводке министерства за четверг общее число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта составляло 3933 человека, число раненых — 11904.