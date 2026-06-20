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Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 47 человек

Жертвами ударов Израиля по Ливану за сутки стали 47 человек.

БЕЙРУТ, 20 июн — РИА Новости. Жертвами израильских ударов по Ливану за последние сутки стали 47 человек, еще 97 получили ранения, следует из заявления министерства здравоохранения страны.

«Общее число погибших в результате израильской агрессии по Ливану с 2 марта достигло 3980, раненых — 12001», — говорится в сводке ведомства, опубликованной в пятницу. В сводке министерства за четверг общее число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта составляло 3933 человека, число раненых — 11904.

По данным ливанского минздрава, израильские удары также затронули медицинскую инфраструктуру и работников сферы здравоохранения. С начала эскалации погибли 135 медработников и спасателей, 405 получили ранения, повреждены 17 больниц, три медучреждения были закрыты.

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