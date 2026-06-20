Новые законы для мигрантов 2026: повышение пошлины за гражданство, ВНЖ и другие изменения

Для начала обратите внимание на дату подачи заявления: если вы обращаетесь за предоставлением услуги до вступления закона в силу, пошлина уплачивается по старым тарифам. То есть ещё примерно месяц у вас есть, чтобы значительно сэкономить. Проверьте, нет ли у вас права на льготу: некоторые категории мигрантов освобождены от уплаты пошлин, а какие именно — читайте выше. Оплачивайте госпошлину через МФЦ или «Госуслуги»: не надо стоять в очереди и брать справку об оплате. Сохраняйте все чеки и подтверждения оплаты: они могут понадобиться при дальнейших взаимодействиях с миграционными службами.