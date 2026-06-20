Бестемьянова: Тутберидзе говорит то, что есть, — талантов стало меньше

«Тутберидзе говорит что есть. Талантов стало меньше, это всем известно. Молодёжь сегодня другая по сравнению с той, что была раньше. Раньше отбор шёл из большего количества детей, сейчас всё коммерциализировалось, талантливых ребят стало меньше», — приводит её слова «Советский спорт».