Бестемьянова: Тутберидзе говорит то, что есть, — талантов стало меньше

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе о том, что нынешнее поколение спортсменок не является исключительным.
«Тутберидзе говорит что есть. Талантов стало меньше, это всем известно. Молодёжь сегодня другая по сравнению с той, что была раньше. Раньше отбор шёл из большего количества детей, сейчас всё коммерциализировалось, талантливых ребят стало меньше», — приводит её слова «Советский спорт».
Под руководством Тутберидзе олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Серебряными призёрами Игр становились Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Также она привела Алёну Косторную к победе на чемпионате Европы.
Ранее Тутберидзе опровергла тезис о «несчастных» детях в большом спорте.