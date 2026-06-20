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Марочко: российские войска охватывают ВСУ в Краматорске с севера и юга

Российские войска наступают на Славянск и Краматорск в ДНР, охватывая агломерацию с севера и юга. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Российские войска наступают на Славянск и Краматорск в ДНР, охватывая агломерацию с севера и юга. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что восточнее славянско-краматорско-дружковской агломерации находится гряда укреплённых позиций украинских войск.

«Идти в лоб на амбразуру очень и очень сложно, поэтому мы эту группировку противника охватываем, обходим эти укрепрайоны с севера и с юга», — цитирует Марочко агентство.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска за неделю освободили пять населённых пунктов в ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев находится в очень трудном положении, а ситуация на фронте для ВСУ скоро станет совсем катастрофической.

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