Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта», — написал Слуцкий в Telegram-канале.
По мнению парламентария, подобные заявления направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных вливаний для киевских властей.
«Тогда украинскому узурпатору и его “группе поддержки” стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности — важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска — члена Союзного государства — как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli (повод для начала войны — ред.) для неминуемого ответа ведущей ядерной державы», — подчеркнул Слуцкий.
По словам Слуцкого, Зеленский, выступая с угрозами в адрес Минска, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Брюссель, Берлин, Париж и Лондон фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.