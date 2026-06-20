Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации

«Тогда украинскому узурпатору и его “группе поддержки” стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности — важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска — члена Союзного государства — как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli (повод для начала войны — ред.) для неминуемого ответа ведущей ядерной державы», — подчеркнул Слуцкий.