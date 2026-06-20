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Слуцкий назвал заявления Зеленского в адрес Лукашенко провокацией эскалации

Слуцкий: заявления Зеленского в адрес Лукашенко являются провокацией эскалации.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являются провокацией эскалации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс в расчете на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

По мнению парламентария, подобные заявления направлены на затягивание боевых действий, отсрочку выборов на Украине и получение новых западных вливаний для киевских властей.

«Тогда украинскому узурпатору и его “группе поддержки” стоит еще раз перечитать обновленную ядерную доктрину РФ, где Белоруссия и обеспечение ее безопасности — важнейшая компонента. Москва рассматривает угрозы для Минска — члена Союзного государства — как аналогичные угрозы непосредственно для России. Зеленский и Ко действительно хотят создать casus belli (повод для начала войны — ред.) для неминуемого ответа ведущей ядерной державы», — подчеркнул Слуцкий.

По словам Слуцкого, Зеленский, выступая с угрозами в адрес Минска, игнорирует роль западных стран в конфликте на Украине, тогда как Брюссель, Берлин, Париж и Лондон фактически являются его участниками и не скрывают стремления вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

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