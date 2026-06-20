На Камчатке за сутки зарегистрировали 25 сейсмособытий магнитудой до 6,9

За сутки на Камчатке зарегистрировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 6,9. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, три подземных толчка ощущались на территории Петропавловска-Камчатского.
19 июня в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН заявили, что не менее 12 землетрясений магнитудой до 6,7 произошло около Камчатки за 1,5 часа.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше