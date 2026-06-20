Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке за сутки зарегистрировали 25 сейсмособытий магнитудой до 6,9

За сутки на Камчатке зарегистрировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 6,9. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

За сутки на Камчатке зарегистрировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 6,9. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, три подземных толчка ощущались на территории Петропавловска-Камчатского.

19 июня в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН заявили, что не менее 12 землетрясений магнитудой до 6,7 произошло около Камчатки за 1,5 часа.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше