Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России отменил рекомендацию не посещать страны Ближнего Востока

МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для россиян воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи со стабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.

МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для россиян воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи со стабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.

В ведомстве пояснили, что решение принято после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

Речь идёт о поездках в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

В МИД выразили надежду на выполнение США и Ираном достигнутых договорённостей.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран смогут выйти на окончательное соглашение в течение ближайших двух месяцев после подписания меморандума о взаимопонимании.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше