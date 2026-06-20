МИД России отменил рекомендацию не посещать страны Ближнего Востока

МИД России отменил ранее действовавшие рекомендации для россиян воздерживаться от поездок в страны Персидского залива в связи со стабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.
В ведомстве пояснили, что решение принято после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.
В МИД выразили надежду на выполнение США и Ираном достигнутых договорённостей.
Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран смогут выйти на окончательное соглашение в течение ближайших двух месяцев после подписания меморандума о взаимопонимании.