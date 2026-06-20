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Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО армии России уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Средства ПВО армии России уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В своём Telegram-канале он уточнил, что на месте падения обломков сбитых воздушных целей работают специалисты экстренных служб.

Аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили работу, передаёт Росавиация. Также в аэропорту Сочи сняли ограничения на полёты.

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