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Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

РИА Новости: россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. С 1 июля этого года биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты и аналитики.

«Биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр в электронном виде… Под новую норму попадают купля-продажа жилья, продажа домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности, когда документы уходят в Росреестр онлайн», — сообщили в пресс-службе «Сравни».

Там пояснили, что закон не переводит рынок недвижимости в полностью безличный формат, не вводит отдельную плату за биометрию в тарифы Росреестра, поэтому госпошлина и стоимость регистрации не должны расти из-за самого факта использования биометрии.

Более того, применение биометрии в ипотечных сделках тоже возможно, но с оговоркой: «банк вправе выдвинуть дополнительные требования, и для дистанционного оформления потребуется отдельное согласование, а аренда недвижимости под действие этой нормы не подпадает — для этих сделок сохранятся прежние правила», пояснил директор рынков России и СНГ международного агентства недвижимости Валерий Тумин.

Также, по его мнению, есть категории сделок, которые, скорее всего, останутся в очном формате или потребуют усиленной юридической проверки.

«К ним относятся операции с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или со спорными объектами. Здесь личное присутствие и дополнительная проверка документов по‑прежнему будут приоритетом», — отметил Тумин.

Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением современных технологий.

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