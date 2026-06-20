Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. С 1 июля этого года биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты и аналитики.
«Биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при подаче документов в Росреестр в электронном виде… Под новую норму попадают купля-продажа жилья, продажа домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода права собственности, когда документы уходят в Росреестр онлайн», — сообщили в пресс-службе «Сравни».
Там пояснили, что закон не переводит рынок недвижимости в полностью безличный формат, не вводит отдельную плату за биометрию в тарифы Росреестра, поэтому госпошлина и стоимость регистрации не должны расти из-за самого факта использования биометрии.
Более того, применение биометрии в ипотечных сделках тоже возможно, но с оговоркой: «банк вправе выдвинуть дополнительные требования, и для дистанционного оформления потребуется отдельное согласование, а аренда недвижимости под действие этой нормы не подпадает — для этих сделок сохранятся прежние правила», пояснил директор рынков России и СНГ международного агентства недвижимости Валерий Тумин.
Также, по его мнению, есть категории сделок, которые, скорее всего, останутся в очном формате или потребуют усиленной юридической проверки.
«К ним относятся операции с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних или со спорными объектами. Здесь личное присутствие и дополнительная проверка документов по‑прежнему будут приоритетом», — отметил Тумин.
Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением современных технологий.