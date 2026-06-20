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Российский гонщик рассказал, как лишился контрактов из-за своего гражданства

Российский гонщик Владислав Ломко рассказал, что из-за его гражданства ему отказывали в подписании контрактов с иностранными командами.

Российский гонщик Владислав Ломко рассказал, что из-за его гражданства ему отказывали в подписании контрактов с иностранными командами.

«Именно фактор паспорта остановил Alpine от того, чтобы взять меня в юниорскую программу в начале 2022 года. Иногда эта политическая тема — просто лёгкое оправдание, чтобы сказать “нет”, отмахнуться. А иногда реальная причина отказа», — приводит его слова «Чемпионат».

Также он вспомнил, что похожая история произошла и в 2024 году, когда он почти договорился с командой LMP2.

«Но вдруг оказалось, что отец будущего сокомандника работает, условно, с немецким правительством — им вообще никак нельзя быть в одной машине с русским. Ну, мне так сказали, это не проверить, хотя в итоге команда нашла пилота, который был готов принести огромный бюджет — так что вполне возможно, что просто решили продать место».

Ранее сообщалось, что FIA требует от российских гонщиков публичной поддержки Украины для допуска на ралли «Дакар».