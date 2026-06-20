Назван регион с самой высокой средней пенсией в мае

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения в мае 2026 года был зафиксирован в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе и Камчатском крае, следует из данных Социального фонда России, которые изучило РИА Новости.