Число умерших от Эболы в ДР Конго достигло 245 человек

Число подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 933, из них 245 закончились летальным исходом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба.
Выступая перед журналистами в провинции Итури, где были выявлены первые случаи текущей вспышки заболевания, он также заявил, что 80 пациентов были выписаны из центров лечения Эболы после выздоровления, пишет Reuters.
Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.