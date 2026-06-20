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Журналист рассказал, кем вдохновлялись участники подрыва «Северного потока»

RT: участники подрыва «Северных потоков» вдохновлены казаками.

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов «Северные потоки», унаследовали склонность к риску от запорожских казаков, пишет RT cо ссылкой на новую книгу журналиста Бояна Панчевски.

«Большинство утверждений Панчевски ссылаются на украинские разведывательные источники, а пробелы заполняет его воображение (Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века)», — пишет RT.

СМИ ссылается на книгу Панчевски «Заговор “Северного потока”: Величайший саботаж в истории» («The Nord Stream Conspiracy: The Greatest Sabotage in History»).

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

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