ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов «Северные потоки», унаследовали склонность к риску от запорожских казаков, пишет RT cо ссылкой на новую книгу журналиста Бояна Панчевски.
«Большинство утверждений Панчевски ссылаются на украинские разведывательные источники, а пробелы заполняет его воображение (Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века)», — пишет RT.
СМИ ссылается на книгу Панчевски «Заговор “Северного потока”: Величайший саботаж в истории» («The Nord Stream Conspiracy: The Greatest Sabotage in History»).
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.