Маршруты поездов в Крым и обратно 20 июня сократят

В ГСЭ уточнили, что с 10 июня и до конца сентября часть маршрутов поездов «Таврия» были укорочены до Керчи, другие поезда продолжили ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Однако в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи.