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Маршруты поездов в Крым и обратно 20 июня сократят

Маршруты поездов в Крым и обратно 20 июня сократят до Керчи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Маршруты всех поездов «Таврия», прибывающих в Крым 20 июня и отправляющихся из него, будут начинаться и заканчиваться в Керчи, сообщает компания-оператор «Гранд Сервис Экспресс».

«Все поезда “Таврия”, прибывающие в Крым 20 июня и отправляющиеся из него, заканчивают и начинают свои маршруты в Керчи», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В ГСЭ уточнили, что с 10 июня и до конца сентября часть маршрутов поездов «Таврия» были укорочены до Керчи, другие поезда продолжили ходить до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Однако в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи.

Пассажиров поездов отвезут автобусами от станции Керчь-Южная или до нее.

«Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях около ж/д станций. На начальных станциях посадка в автобусы объявляется за один час до отправления. Просим прибывать на посадку заблаговременно», — отметили в компании.

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