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Агент Захаряна: несколько топ-клубов РПЛ интересовались им

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

«Интерес со стороны российских клубов был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Могу сказать, что речь идет о топ клубах РПЛ», — приводит его слова Sport24.

Он отметил, что сейчас не ведётся никаких переговоров по поводу будущего Захаряна.

В прошедшем сезоне Арсен сыграл за команду 21 матч и забил один гол. Контракт игрока с «Реал Сосьедад» рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» хочет продать Захаряна или отдать его в аренду.