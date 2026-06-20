Агент Захаряна: несколько топ-клубов РПЛ интересовались им

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.
«Интерес со стороны российских клубов был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Могу сказать, что речь идет о топ клубах РПЛ», — приводит его слова Sport24.
Он отметил, что сейчас не ведётся никаких переговоров по поводу будущего Захаряна.
В прошедшем сезоне Арсен сыграл за команду 21 матч и забил один гол. Контракт игрока с «Реал Сосьедад» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» хочет продать Захаряна или отдать его в аренду.