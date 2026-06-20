Соцфонд: средняя пенсия на Чукотке превысила 42 тысячи рублей

Чукотский автономный округ стал лидером среди российских регионов по среднему размеру пенсионного обеспечения в мае 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.
Уточняется, что средний размер пенсии в регионе составил 42,3 тыс. рублей. В тройку также вошли Ненецкий автономный округ с показателем 38,9 тыс. рублей и Камчатский край — 37,7 тыс. рублей.
В пятёрке регионов с самыми высокими пенсиями также оказались Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что ближайшая индексация пенсий для работавших в 2025 году граждан будет 1 августа.