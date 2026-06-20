Владелец игры «Что? Где? Когда?» внесена в базу «Миротворца»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ», производящей передачу «Что? Где? Когда?», Наталия Стеценко была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Стеценко были опубликованы на сайте в пятницу поздно вечером. «Миротворец» обвиняет ее в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, ДНР и ЛНР.
Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.