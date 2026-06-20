Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец игры «Что? Где? Когда?» внесена в базу «Миротворца»

Владелец игры «Что? Где? Когда?» Стеценко внесена в базу сайта «Миротворец».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ», производящей передачу «Что? Где? Когда?», Наталия Стеценко была внесена в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Персональные данные Стеценко были опубликованы на сайте в пятницу поздно вечером. «Миротворец» обвиняет ее в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, ДНР и ЛНР.

Украинский сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». На «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше