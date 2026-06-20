Владелец игры «Что? Где? Когда?» внесена в базу «Миротворца»

Персональные данные Стеценко были опубликованы на сайте в пятницу поздно вечером. «Миротворец» обвиняет ее в поддержке РФ, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, ДНР и ЛНР.