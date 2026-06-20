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Робот спас около 10 бойцов ВС России на Добропольском направлении

Робот Дмитрий спас около 10 российских бойцов на Добропольском направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Наземный робототехнический комплекс «ОМИЧ-2», который военнослужащие прозвали Димой, помог эвакуировать около десяти российских бойцов и доставил сотни килограммов грузов на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Каток.

«Порядка десяти эвакуированных бойцов и около 300 килограммов доставленных грузов (перевез робот Дмитрий — ред.). Из них примерно 100 килограммов боеприпасов, около 10 килограммов медицинских препаратов, а также продовольствие», — уточнил командир роты.

По его словам, робототехнический комплекс активно применяется для снабжения подразделений и эвакуации раненых в условиях постоянной угрозы со стороны противника.

«Данный робототехнический комплекс называется “ОМИЧ-2”, мы его нежно-ласково называем Дмитрий. Его грузоподъемность составляет до 450 килограммов, также он может буксировать грузы массой до 500 килограммов», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно.

«На этом роботе мы эвакуировали раненых, подвозили боеприпасы, медицинские препараты и продовольствие парням на линии боевого соприкосновения», — сообщил Каток.

Он подчеркнул, что применение наземных роботизированных платформ позволяет сократить риски для личного состава при выполнении задач по снабжению и эвакуации вблизи линии боевого соприкосновения.

«Такая техника помогает сохранить жизни военнослужащих и обеспечить подразделения всем необходимым даже в самых сложных условиях», — добавил он.