Робот спас около 10 бойцов ВС России на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Наземный робототехнический комплекс «ОМИЧ-2», который военнослужащие прозвали Димой, помог эвакуировать около десяти российских бойцов и доставил сотни килограммов грузов на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Каток.
«Порядка десяти эвакуированных бойцов и около 300 килограммов доставленных грузов (перевез робот Дмитрий — ред.). Из них примерно 100 килограммов боеприпасов, около 10 килограммов медицинских препаратов, а также продовольствие», — уточнил командир роты.
По его словам, робототехнический комплекс активно применяется для снабжения подразделений и эвакуации раненых в условиях постоянной угрозы со стороны противника.
«Данный робототехнический комплекс называется “ОМИЧ-2”, мы его нежно-ласково называем Дмитрий. Его грузоподъемность составляет до 450 килограммов, также он может буксировать грузы массой до 500 килограммов», — рассказал военнослужащий.
Он отметил, что комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно.
«На этом роботе мы эвакуировали раненых, подвозили боеприпасы, медицинские препараты и продовольствие парням на линии боевого соприкосновения», — сообщил Каток.
Он подчеркнул, что применение наземных роботизированных платформ позволяет сократить риски для личного состава при выполнении задач по снабжению и эвакуации вблизи линии боевого соприкосновения.
«Такая техника помогает сохранить жизни военнослужащих и обеспечить подразделения всем необходимым даже в самых сложных условиях», — добавил он.