Онищенко: в лабораториях США на Украине пытаются ухудшить эпидобстановку в РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Деятельность американских лабораторий на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической обстановки в России, со вспышкой Эболы в Африке она не связана. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«На Украине работали местные специалисты, но приезжали и американцы, которые работали на военно-наступательные программы Соединенных Штатов Америки по биологическому оружию. Но [влияния] украинских лабораторий [на вспышку Эболы в Африке] точно не может быть. У них были другие задачи. Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей», — сказал Онищенко.
Он добавил, что Эбола — «сама по себе серьезная инфекция», которая представляет серьезную угрозу независимо от деятельности лабораторий на Украине.
Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.