Онищенко: в лабораториях США на Украине пытаются ухудшить эпидобстановку в РФ

«На Украине работали местные специалисты, но приезжали и американцы, которые работали на военно-наступательные программы Соединенных Штатов Америки по биологическому оружию. Но [влияния] украинских лабораторий [на вспышку Эболы в Африке] точно не может быть. У них были другие задачи. Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей», — сказал Онищенко.