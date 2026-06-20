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Онищенко: в лабораториях США на Украине пытаются ухудшить эпидобстановку в РФ

Деятельность американских учреждений не связана со вспышкой Эболы в Африке, считает академик РАН.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Деятельность американских лабораторий на Украине направлена на дестабилизацию эпидемиологической обстановки в России, со вспышкой Эболы в Африке она не связана. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«На Украине работали местные специалисты, но приезжали и американцы, которые работали на военно-наступательные программы Соединенных Штатов Америки по биологическому оружию. Но [влияния] украинских лабораторий [на вспышку Эболы в Африке] точно не может быть. У них были другие задачи. Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей», — сказал Онищенко.

Он добавил, что Эбола — «сама по себе серьезная инфекция», которая представляет серьезную угрозу независимо от деятельности лабораторий на Украине.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола.

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