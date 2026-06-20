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Трамп допустил проведение операции по похищению президента Кубы

Трамп назвал возможным проведение операции по смене руководства Кубы по аналогии с Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios назвал возможным проведение операции по смене руководства Кубы по аналогии с той, что Вашингтон провел в Венесуэле.

На вопрос о возможности реализации аналогичной венесуэльской операции на Кубе Трамп ответил утвердительно, заявив: «Да, это вполне осуществимо».

Кроме того, президент подчеркнул, что географическое положение Кубы и Венесуэлы по отношению к Соединённым Штатам является благоприятным фактором.

Эти места находятся рядом. Если посмотреть на Иран, это очень долгий перелет. Венесуэла находится относительно близко, а Куба — вообще в двух шагах", — резюмировал Трамп.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос, рассматривают ли США сценарий с похищением президента Кубы, также заявил, что американские власти прорабатывают все варианты.

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