Трамп допустил проведение операции по похищению президента Кубы

На вопрос о возможности реализации аналогичной венесуэльской операции на Кубе Трамп ответил утвердительно, заявив: «Да, это вполне осуществимо».
Кроме того, президент подчеркнул, что географическое положение Кубы и Венесуэлы по отношению к Соединённым Штатам является благоприятным фактором.
Эти места находятся рядом. Если посмотреть на Иран, это очень долгий перелет. Венесуэла находится относительно близко, а Куба — вообще в двух шагах", — резюмировал Трамп.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос, рассматривают ли США сценарий с похищением президента Кубы, также заявил, что американские власти прорабатывают все варианты.
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